На выборах на Прикарпатье подсчитали две трети протоколов — Вирастюк увеличил отрыв

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Ракурс

В 87-м избирательном округе, где в воскресенье состоялись довыборы в Верховную Раду, все еще не подсчитали треть протоколов. По состоянию на 9.00 30 марта есть данные о 67,52% протоколов. Пока лидирует Василий Вирастюк с 31,3% голосов. Его соперники держатся почти на одном уровне: у Руслана Кошулинского 28,88%, а у Александра Шевченко — 28,73%.

Голоса подсчитываются очень долго. В понедельник, 29 марта, в первой половине дня процесс почти замер. После обеда была информация о 37%, ближе к вечеру — о более 50%.

Между тем, движение «Честно» сообщило, что сегодня ночью в окружную избирательную комиссию (ОИК) в городе Надворная позвонили с сообщением о минировании. В этот момент в ОИК находилось более 20 человек, в том числе и один из кандидатов по округу — Александр Шевченко.

ОИК временно прекратила свою работу. Полиция и саперы осмотрели помещение и не нашли взрывных устройств.

Вирастюк и Шевченко уже заявили о том, что выиграли выборы в округе.

По результатам экзит-пола социологической группы «Рейтинг», победу одержал представитель партии «За будущее» Александр Шевченко. Параллельный подсчет голосов его штаба также свидетельствует о победе — Шевченко опередил Вирастюка от партии «Слуга народа» с результатом в 30,89% голосов. У Вирастюка — 30,52%.

В штабе Вирастюка результатов параллельного подсчета голосов не обнародовали, однако заявили, что победил на выборах именно этот кандидат.

Руслан Кошулинский, которого выдвинула партия «Свобода» и поддержала «Европейская солидарность», не делал заявлений, но мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив обнародовал в Facebook результаты параллельного подсчета. Шевченко, по этим данным, занял первое место, Вирастюк — второе, а Кошулинский — третье.