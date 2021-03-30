Новые санкции против Крымского моста ввели Канада и Австралия

Крымский мост. Фото: КП

https://racurs.ua/n152466-novye-sankcii-protiv-krymskogo-mosta-vveli-kanada-i-avstraliya.html

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Санкции против России, которая оккупировала Крым, ввели правительства Австралии и Канады. МИД Австралии ввел санкции в отношении одного физического лица и четырех компаний из России, а МИД Канады ввел санкции против двух физических лиц и четырех компаний.

Ограничения наложены в связи со строительством Крымского моста. Об этом сообщает пресс-служба МИД стран.

Сообщается, что Австралия инициировала финансовые санкции и запрет на поездки российскому физическому лицу и четырем российским компаниям, связанными со строительством и эксплуатацией железнодорожного моста через Керченский пролив, соединяющий Россию с незаконно включенными территориями Автономной Республики Крым и городом Севастополем.

Санкции объявлены в координации с Канадой и согласуются с действиями, предпринятыми Соединенным Королевством и Европейским Союзом. Там добавили, что Австралия продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

МИД уточняет, что всего с 2014 года в санкционные списки Австралии внесены 168 физических и 52 юридических лиц из РФ.

Россия в течение семи лет систематически игнорировала призывы международного сообщества прекратить нарушение суверенитета, территориальной целостности и международного права Украины. Народ Украины заслуживает на лучшее будущее, такое, которое они смогут построить сами, без вмешательства России. Вот почему мы сегодня принимаем меры, и мы готовы принять дальнейшие меры с нашими союзниками и партнерами при необходимости, — заявил глава МИД Канады Марк Гарно.

Под действие канадских санкций попали следующие компании:

«Крымская первая страховая компания»;

«Крымская железная дорога»;

«Ленпромтранспроект»;

«Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск».

Также в санкционном списке оказался гендиректор «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов и заместитель гендиректора инфраструктурных проектов компании «Стройгазмонтаж» Леонид Риженькин. Введенные ограничительные меры предусматривают замораживание активов и запрет на торговые операции в Канаде.

Напомним, ранее мы сообщали, что стратегию военной безопасности Украины 25 марта утвердил президент Владимир Зеленский. Главная цель стратегии военной безопасности Украины — заблаговременно подготовленная и всесторонне обеспеченная комплексная оборона страны, обеспечивающая военную безопасность, суверенитет и территориальную целостность государства в соответствии с Конституцией.