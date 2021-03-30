Новые санкции против Крымского моста ввели Канада и Австралия

Новые санкции против Крымского моста ввели Канада и Австралияhttps://racurs.ua/n152466-novye-sankcii-protiv-krymskogo-mosta-vveli-kanada-i-avstraliya.htmlРакурс
Санкции против России, которая оккупировала Крым, ввели правительства Австралии и Канады. МИД Австралии ввел санкции в отношении одного физического лица и четырех компаний из России, а МИД Канады ввел санкции против двух физических лиц и четырех компаний.
Ограничения наложены в связи со строительством Крымского моста. Об этом сообщает пресс-служба МИД стран.
Сообщается, что Австралия инициировала финансовые санкции и запрет на поездки российскому физическому лицу и четырем российским компаниям, связанными со строительством и эксплуатацией железнодорожного моста через Керченский пролив, соединяющий Россию с незаконно включенными территориями Автономной Республики Крым и городом Севастополем.
Санкции объявлены в координации с Канадой и согласуются с действиями, предпринятыми Соединенным Королевством и Европейским Союзом. Там добавили, что Австралия продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.
МИД уточняет, что всего с 2014 года в санкционные списки Австралии внесены 168 физических и 52 юридических лиц из РФ.
Россия в течение семи лет систематически игнорировала призывы международного сообщества прекратить нарушение суверенитета, территориальной целостности и международного права Украины. Народ Украины заслуживает на лучшее будущее, такое, которое они смогут построить сами, без вмешательства России. Вот почему мы сегодня принимаем меры, и мы готовы принять дальнейшие меры с нашими союзниками и партнерами при необходимости, — заявил глава МИД Канады Марк Гарно.
Под действие канадских санкций попали следующие компании:
- «Крымская первая страховая компания»;
- «Крымская железная дорога»;
- «Ленпромтранспроект»;
- «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск».
Также в санкционном списке оказался гендиректор «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов и заместитель гендиректора инфраструктурных проектов компании «Стройгазмонтаж» Леонид Риженькин. Введенные ограничительные меры предусматривают замораживание активов и запрет на торговые операции в Канаде.
Напомним, ранее мы сообщали, что стратегию военной безопасности Украины 25 марта утвердил президент Владимир Зеленский. Главная цель стратегии военной безопасности Украины — заблаговременно подготовленная и всесторонне обеспеченная комплексная оборона страны, обеспечивающая военную безопасность, суверенитет и территориальную целостность государства в соответствии с Конституцией.