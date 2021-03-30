Нові санкції проти Кримського мосту запровадили Канада та Австралія

Санкції. Фото: КП

https://racurs.ua/ua/n152466-novi-sankciyi-proty-krymskogo-mostu-zaprovadyly-kanada-ta-avstraliya.html

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Санкції проти Росії, яка окупувала Крим, запровадили уряди Австралії та Канади. МЗС Австралії запровадило санкцій щодо однієї фізичної особи й чотирьох компаній із Росії, а МЗС Канади ввело санкції проти двох фізичних осіб та чотирьох компаній.

Обмеження накладені у зв’язку з будівництвом Кримського моста. Про це повідомляє прес-служба МЗС країн.

Повідомляється, що Австралія ініціювала цілеспрямовані фінансові санкції й заборону на поїздки щодо російського фізичної особи та чотирьох російських компаній, пов’язаних із будівництвом і експлуатацією залізничного моста через Керченську протоку, що з'єднує Росію з незаконно включеними територіями Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Санкції оголошені в координації з Канадою та узгоджуються з діями, розпочатими Сполученим Королівством та Європейським Союзом. Там додали, що Австралія продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України.

МЗС уточнює, що всього з 2014 року в санкційні списки Австралії внесені 168 фізичних та 52 юридичні особи з РФ.

Росія протягом сімох років систематично ігнорувала заклики міжнародного співтовариства припинити порушення суверенітету, територіальної цілісності та міжнародного права України. Народ України заслуговує на краще майбутнє, таке, яке вони зможуть побудувати самі, без втручання Росії. Ось чому ми сьогодні вживаємо заходів, і ми готові вжити подальших заходів із нашими союзниками та партнерами за необхідністю, — заявив глава МЗС Канади Марк Гарно.

Під дію канадських санкцій потрапили такі компанії:

«Крымская первая страховая компания»;

«Крымская железная дорога»;

«Ленпромтранспроект»;

«Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск».

Також у санкційному списку опинився гендиректор «Гранд Сервис Экспресс"Олександр Ганов і заступник гендиректора інфраструктурних проектів компанії «Стройгазмонтаж» Леонід Риженькін. Запроваджені обмежувальні заходи передбачають замороження активів і заборону на торговельні операції в Канаді.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що стратегію воєнної безпеки України 25 березня затвердив президент Володимир Зеленський. Головна мета стратегії воєнної безпеки України — завчасно підготовлена та всебічно забезпечена всеосяжна оборона країни, що забезпечує воєнну безпеку, суверенітет та територіальну цілісність держави відповідно до Конституції.