Зеленський затвердив стратегію воєнної безпеки України. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n152296-zelenskyy-zatverdyv-strategiu-voiennoyi-bezpeky-ukrayiny-ta-vviv-sankciyi-proty-19-kompaniy.html

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Стратегію воєнної безпеки України 25 березня затвердив президент Володимир Зеленський.

Головна мета стратегії воєнної безпеки України — завчасно підготовлена та всебічно забезпечена всеохоплююча оборона країни, що забезпечує воєнну безпеку, суверенітет та територіальну цілісність держави відповідно до Конституції. Указ про затвердження рішення опублікували на сайті глави держави.

На Банковій наголосили, що стратегія сприяє інтеграції України в євроатлантичний безпековий простір та набуттю членства в НАТО, передбачає активну участь у міжнародних навчаннях.

У документі вказується, що на регіональному рівні найбільш загрозливим аспектом є ймовірність дестабілізації ситуації на Балканах, у Балтійському та Чорноморському регіонах, на Кавказі та у Східній Європі через агресію Росії. Загалом Росії й надалі залишається воєнним противником України, яка окупувала Крим та частину Донбасу.

Крім того, 25 березня Зеленський затвердив санкції проти 19 компаній у сфері користування надрами, які минулого тижня затвердила РНБО. Обмеження стосуються компаній:

«Геоконект»

«Глобалгеоінвест»

«Транссетгео»

«Геопост»

«Геовертикаль»

«Геотаргет»

«Надра прайд»

«Геофорс»

«Геостенс»

«Надравестгруп»

«Бест оіл компані»

«Надра простір»

«Інфогеотренд»

«Ейджинмарка»

«Екогаз альянс»

«Епівал енерджі»

«Юноліт оіл»

«Профіннафт»

«Бестгеотех»

Нагадаємо, в РНБО пояснили, чому Україна не запроваджує санкції проти олігарха Ігоря Коломойського та його оточення. Виявилося, що Київ ще не отримав від США жодних документів щодо цих осіб.