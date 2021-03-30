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Ракурс
На виборах на Прикарпатті підрахували дві третини протоколів — Вірастюк збільшив відрив

На виборах на Прикарпатті підрахували дві третини протоколів — Вірастюк збільшив відрив (ФОТО)

30 бер 2021, 09:28
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У 87-му виборчому окрузі, де в неділю відбулися довибори у Верховну Раду, все ще не підрахували третина протоколів з дільниць. Станом на 9.00 30 березня є дані 67,52% протоколів. Наразі лідирує Василь Вірастюк з 31,3% голосів. Його суперники тримаються майже на одному рівні: у Руслана Кошулинського — 28,88% а в Олександра Шевченка — 28,73%.

Голоси підраховуються дуже довго. У понеділок, 29 березня, в першій половині дня процес майже завмер. По обіді була інформація про 37%, ближче до вечора — про понад 50%.

Тим часом, рух «Чесно» повідомив, що сьогодні вночі в ОВК у місті Надвірній зателефонували з повідомленням про мінування. У цей момент в ОВК перебувало понад 20 осіб, в тому числі і один з кандидатів по округу — Олександр Шевченко.

Вибори на Прикарпатті, дані — ЦВК

ОВК тимчасово припинила свою роботу. Поліція та сапери оглянули приміщення та не знайшли вибухових пристроїв.

Мінування ОВК в Надвірній, фото — Чесно

Наразі Вірастюк та Шевченко вже заявили про те, що виграли вибори на окрузі.

За результатами екзит-полу соціологічної групи «Рейтинг», перемогу здобув представник партії «За майбутнє" Олександр Шевченко. Паралельний підрахунок голосів його штабу також засвідчує перемогу — Шевченко випередив Вірастюка від партії «Слуга народу» з результатом у 30,89% голосів. У Вірастюка — 30,52%.


У штабі Вірастюка результатів паралельного підрахунку голосів не оприлюднили, проте заявили, що переміг на виборах саме цей кандидат.

Руслан Кошулинський, якого висунула партія «Свобода» і підтримала «Європейська солідарність», не робив заяв, але міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків оприлюднив у Facebook результати паралельного підрахунку. Шевченко, за цими даними, зайняв перше місце, Вірастюк — друге, а Кошулинський — третє.

Джерело: Ракурс


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