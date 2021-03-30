На виборах на Прикарпатті підрахували дві третини протоколів — Вірастюк збільшив відрив

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У 87-му виборчому окрузі, де в неділю відбулися довибори у Верховну Раду, все ще не підрахували третина протоколів з дільниць. Станом на 9.00 30 березня є дані 67,52% протоколів. Наразі лідирує Василь Вірастюк з 31,3% голосів. Його суперники тримаються майже на одному рівні: у Руслана Кошулинського — 28,88% а в Олександра Шевченка — 28,73%.

Голоси підраховуються дуже довго. У понеділок, 29 березня, в першій половині дня процес майже завмер. По обіді була інформація про 37%, ближче до вечора — про понад 50%.

Тим часом, рух «Чесно» повідомив, що сьогодні вночі в ОВК у місті Надвірній зателефонували з повідомленням про мінування. У цей момент в ОВК перебувало понад 20 осіб, в тому числі і один з кандидатів по округу — Олександр Шевченко.

ОВК тимчасово припинила свою роботу. Поліція та сапери оглянули приміщення та не знайшли вибухових пристроїв.

Наразі Вірастюк та Шевченко вже заявили про те, що виграли вибори на окрузі.

За результатами екзит-полу соціологічної групи «Рейтинг», перемогу здобув представник партії «За майбутнє" Олександр Шевченко. Паралельний підрахунок голосів його штабу також засвідчує перемогу — Шевченко випередив Вірастюка від партії «Слуга народу» з результатом у 30,89% голосів. У Вірастюка — 30,52%.

У штабі Вірастюка результатів паралельного підрахунку голосів не оприлюднили, проте заявили, що переміг на виборах саме цей кандидат.

Руслан Кошулинський, якого висунула партія «Свобода» і підтримала «Європейська солідарність», не робив заяв, але міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків оприлюднив у Facebook результати паралельного підрахунку. Шевченко, за цими даними, зайняв перше місце, Вірастюк — друге, а Кошулинський — третє.