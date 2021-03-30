Украина совместно с Францией будет производить пожарные подъемники. Фото: gimaex.eu

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Министерство внутренних дел (МВД) Украины, которое ранее заказало во Франции 55 вертолетов и 20 патрульных катеров, подготовило еще один крупный контракт на покупку высотных пожарных подъемников.

Соответствующий документ о намерениях подписали во вторник, 30 марта. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Партнером Государственной службы по чрезвычайным ситуациям станет компания Echelles Riffaud. Сумма контракта составляет 300 млн евро, которые будут выделены на условиях долгосрочного кредитования сроком на десять лет.

Речь идет о производстве комплексов с подъемниками до 33 и 42 метров. Важным аспектом двустороннего сотрудничества остается условие, чтобы автомобили французского производства были собраны на украинских заводах. Кроме того, наши специалисты пройдут обучение у своих французских коллег, — рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, сейчас в Украине не производят такую технику.

Сегодня в пожарно-спасательных подразделениях сложилась критическая ситуация с современными техническими средствами для обеспечения тушения пожаров и спасения людей из высотных зданий.

Имеющаяся техника эксплуатируется уже больше 40 лет, 90% этой техники уже отработали все установленные сроки эксплуатации.

Подписанный протокол должны оформить в межправительственное соглашение, которое должны будут ратифицировать народные депутаты. МВД надеется, что это произойдет очень быстро, и уже в 2022 году Украина получит новые автомобили.