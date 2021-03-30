Отменить инаугурацию Зеленского требуют у Порошенко

https://racurs.ua/n152503-otmenit-inauguraciu-zelenskogo-trebuut-u-poroshenko.html

Ракурс

Отменить инаугурацию президента Владимира Зеленского в Верховной Раде требуют народные депутаты из политсилы экс-главы государства Петра Порошенко. Парламентарии зарегистрировали в Раде соответствующий проект постановления, цель которого — признание таким, что утратило силу постановление от 16 мая 2019 года об инаугурации Зеленского.

Инициаторами постановления выступили депутаты из фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев, Михаил Бондарь, Николай Княжицкий и Ирина Фриз. Об этом Арьев сообщил 30 марта в Facebook.

Решили воспользоваться методикой криворожской школы права и, по принципу указа Зеленского, зарегистрировать постановление об отмене инаугурации Зеленского, — написал парламентарий.

Напомним, инаугурация шестого президента Украины состоялась 20 мая 2019 года на торжественном заседании Рады. Во втором туре выборов Зеленский победил тогдашнего президента Петра Порошенко, набрав 73,22% голосов избирателей против 24,45%.