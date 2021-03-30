Скасувати інавгурацію Зеленського вимагають у Порошенка

https://racurs.ua/ua/n152503-skasuvaty-inavguraciu-zelenskogo-vymagaut-u-poroshenka.html

Ракурс

Скасувати інавгурацію президента Володимира Зеленського у Верховній Раді вимагають народні депутати з політсили екс-глави держави Петра Порошенка. Парламентарі зареєстрували у Раді відповідний проект постанови, мета якого — визнання такою, що втратила чинність постанову від 16 травня 2019 року щодо інавгурації Зеленського.

Ініціаторами постанови виступили депутати із фракції «Європейська солідарність» Володимир Ар'єв, Михайло Бондар, Микола Княжицький та Ірина Фріз. Про це Ар'єв повідомив 30 березня у Facebook.

Вирішили скористатися методикою криворізької школи права і, за принципом указу Зеленського, зареєструвати постанову про скасування інавгурації Зеленського, — написав парламентар.

Нагадаємо, інавгурація шостого президента України відбулася 20 травня 2019 року на урочистому засіданні Ради. У другому турі виборів Зеленський переміг тодішнього президента Петра Порошенка, набравши 73,22% голосів виборців проти 24,45%.