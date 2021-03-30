Зеленський підписав указ, який збільшує орденський ланцюг президента, скріншот відео

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Ракурс

Президент України Володимир Зеленський 29 березня підписав указ, у якому йдеться про збільшення орденського ланцюга президента з 12 до 16 декоративних елементів.

Указ № 125/2021 «Про внесення змін до Положення про офіційні символи глави держави» вносить зміни до Положення про офіційні символи глави держави.

Крім цієї норми президент розпорядився, що під час перебування президента України за кордоном дублікат прапора (штандарта) президента України на прапорній щоглі біля Резиденції президента України у Києві не піднімається.

Знак президента України має форму орденського ланцюга, який складається з медальйона-підвіски, 6 фініфтевих медальйонів і 12 декоративних ланок. Він виготовлений з білого і жовтого золота 585 проби, всі його елементи з'єднані між собою фігурними кільцями. Президентський знак важить майже 400 г.