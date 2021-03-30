«Кусючі» штрафи за ухилення від військової служби запровадила Рада

Армія. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n152499-kusuchi-shtrafy-za-uhylennya-vid-viyskovoyi-slujby-zaprovadyla-rada.html

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Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроект № 3553 щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку.

Згідно з новим законом, в Україні з’явиться новий вид військової служби. Про це стало відомо з трансляції засідання Верховної Ради.





Новим законом передбачено:

створення сучасних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки замість військових комісаріатів;

поступовий перехід від примусового до добровільного принципу комплектування;

Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних буде взаємодіяти з іншими держорганами;

посилення кримінальної та адміністративної відповідальності за ухилення від призову, військового обліку та навчальних зборів;

впровадження нового виду військової служби — службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період — на строк не більше ніж шість місяців;

створення системи підготовки резервістів та військовозобов’язаних;

комплексні зміни до 42 законів (кодексів).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що війна на Донбасі може розгорнутися повномасштабно після перемир’я, встановленого минулого року. Згідно з доповіддю головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака у Верховній Раді, угрупування російських військ можуть розгорнути бойові дії за 1−2 дні.