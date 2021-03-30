Армію Семенченка правоохоронцям здав один із її членів. Фото: ZN

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Ракурс

Приватну військову компанію Семена Семенченка правоохоронцям здали ще в січні.

Про «приватну армію» розповів уродженець Баришівки Київської області з липня 2018 року по кінець листопада 2019 року був у складі цього незаконного збройного формування. Чоловік добровільно вийшов з нього і написав заяву в правоохоронні органи в січні 2021 року. Про це йдеться в рішення Печерського районного суду Києва.

Колишній боєць ПВК розповів слідству про створення та роботу приватних військових компаній ТОВ «Донкорп Україна» та Donbass Battalion corporation, а також надав інформацію про активних членів формування.

Печерський райсуд врахував, що свідчення чоловіка допомогли у викритті незаконного збройного формування й звільнив чоловіка від відповідальності.

Нагадаємо, 24 березня Служба безпеки України викрила діяльність воєнізованого збройного формування — так званої приватної військової компанії (ПВК) на території України. Її організаторами правоохоронці називають колишнього нардепа Семена Семенченка та «позаштатного агента НАБУ» Євгена Шевченка.

Згодом СБУ оприлюднила записи телефонних розмов та скріншоти листування, де нібито Семенченко, Шевченко та інші фігуранти справи обговорюють, зокрема постачання зброї в Україні та за її межами. Вже 26 березня суд заарештовав Семенченка на два місяці — до 24 травня, без права внесення застави.