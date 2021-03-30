Армию Семенченко правоохранителям сдал один из ее членов. Фото: ZN

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Частную военную компанию Семена Семенченко правоохранителям сдали еще в январе.

О «частной армии» рассказал уроженец Барышевки Киевской области, который с июля 2018 года по конец ноября 2019 года был в составе этого незаконного вооруженного формирования. Мужчина добровольно вышел из него и написал заявление в правоохранительные органы в январе 2021 года. Об этом говорится в решении Печерского районного суда Киева.

Бывший боец ЧВК рассказал следствию о создании и работе частных военных компаний ООО «Донкорп Украина» и Donbass Battalion corporation, а также предоставил информацию об активных членах формирования.

Печерский райсуд учел, что показания мужчины помогли в разоблачении незаконного вооруженного формирования и освободил мужчину от ответственности.

Напомним, 24 марта Служба безопасности Украины разоблачила деятельность военизированного вооруженного формирования — так называемой частной военной компании (ЧВК) на территории Украины. Ее организаторами правоохранители называют бывшего нардепа Семена Семенченко и «внештатного» агента НАБУ Евгения Шевченко.

Позже СБУ обнародовала записи телефонных разговоров и скриншоты переписки, где якобы Семенченко, Шевченко и другие фигуранты дела обсуждают, в том числе поставки оружия в Украине и за ее пределами. Уже 26 марта суд арестовал Семенченко на два месяца — до 24 мая, без права внесения залога.