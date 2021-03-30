Новые 8 тысяч для бизнеса на карантине легализовал парламент

https://racurs.ua/n152497-novye-8-tysyach-dlya-biznesa-na-karantine-legalizoval-parlament.html

Ракурс

Карантинные выплаты бизнесу и пострадавшим вследствие карантина-2021 легализовали 30 марта в Верховной Раде.

За соответствующий закон в парламенте сегодня проголосовали 307 нардепов в первом чтении, а затем 312 за закон в целом.

Этот документ внес на прошлой неделе в парламент президент Владимир Зеленский.

Законопроект № 5300 предусматривает обеспечение финансовой поддержки застрахованных лиц, пострадавших вследствие действия дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий.

В законе «О предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» речь идет о 8 тыс. грн выплат ФЛП и работникам предприятий, которые пострадают в результате введения карантина в «красных зонах».

Чтобы получить финансовую помощь, необходимо быть плательщиком единого социального взноса в том регионе, где усилили карантин. Заявление на получение помощи можно подать в течение 30 дней со дня введения усиленного карантина. Выплаты начнутся через 10 дней после вступления в силу закона.

Отказать в выплате могут если:

не начислены ЕСВ за все месяцы соответствующего квартала (если карантин усилили в феврале-апреле 2021 года, то ЕСВ должен быть начислен за четвертый квартал 2020 года);

основной вид деятельности не относится к Перечню видов экономической деятельности;

люди работают по совместительству;

средняя зарплата составляет 30 тыс. грн/месяц;

бизнес работает менее трех месяцев;

бизнес прекращен.

Ранее в Кабмине также заявляли, что ожидают дополнительной поддержки бизнеса и от органов местного самоуправления.

Аналогичные выплаты правительство вводило в конце 2020 года.