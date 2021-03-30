Члены КСУ Тупицкий и Касминин будут судиться с Зеленским

Тупицкий. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n152496-tupickiy-i-kasminin-budut-suditsya-s-zelenskim.html

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Александр Тупицкий и Александр Касминин, которых президент Украины Владимир Зеленский снял с должностей судей Конституционного суда, отменив соответствующие указы Януковича, обжаловали указ Зеленского.

Тупицкого и Касминина отстранили для защиты национальных интересов Украины. Об этом сообщил Верховный суд, который получил иски.

Отдельные судьи Конституционного суда Украины, назначенные Виктором Януковичем, продолжаят выполнять свои полномочия, и создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины, — говорится в указе Зеленского.

Сам Тупицкий считает соответствующий указ Зеленского «противоправным и незаконным», и его можно оценивать только как основание для увольнения, а непосредственное решение об увольнении судьи КСУ, согласно нормам законодательства, принимает только Конституционный суд на специальном пленарном заседании.

Соответствующее спецзаседание Конституционный суд Украины проведет 12 апреля. В тексте обнародованного документа отмечается, что распоряжение о проведении спецзаседание выданное главой КСУ Тупицким.

Напомним, ранее мы сообщали, что 27 марта президент отменил выданные в 2013 году тогдашним президентом Виктором Януковичем указы о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. Этот указ появился за день до окончания срока действия другого указа Зеленского, которым Тупицкий был отстранен от должности судьи.