Стрельбу по бойцам Росгвардии открыл житель Подмосковья. Фото: RT

https://racurs.ua/n152495-strelbu-po-boycam-rosgvardii-otkryl-jitel-podmoskovya.html

Ракурс

В России неизвестный мужчина забаррикадировался в одном из домов в коттеджном поселке Вешки, что в Подмосковье, и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии.

Стрельбу открыл 61-летний мужчина, которого пытались задерживать за незаконную торговлю оружием. По данным российских СМИ, мужчина, закрывшийся в одном из коттеджей, стреляет по полиции и прохожим, а также кидает в их сторону гранаты.

В МВД России подтвердили, что после приезда сотрудников полиции и ФСБ мужчина бросил в силовиков две гранаты.

В доме в заложниках находились трое человек, спустя время силовики уговорили стрелка отпустить своих дочь и внука, но в здании остался еще один человек, предположительно, его зять.

После этого силовики начали штурм дома. При стрельбе в коттеджном поселке по состоянию на 13.28 никто не пострадал.