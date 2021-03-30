Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Стрілянину по бійцях Росгвардії відкрив житель Підмосков'я. Фото: RT

Стрілянину по бійцях Росгвардії відкрив житель Підмосков’я

30 бер 2021, 14:34
999

У Росії невідомий чоловік забарикадувався в одному з будинків в котеджному селищі Вішки, що у Підмосков’ї, і відкрив стрілянину по співробітниках Росгвардії.

Стрілянину відкрив 61-річний чоловік, якого намагалися затримати за незаконну торгівлю зброєю. За даними російських ЗМІ, чоловік, який закрився в одному з котеджів, стріляє по поліції та перехожих, а також кидає в їх сторону гранати.

У МВС Росії підтвердили, що після приїзду співробітників поліції та ФСБ чоловік кинув у силовиків дві гранати.


У будинку в заручниках перебували троє осіб, через деякий час силовики вмовили чоловіка відпустити свою доньку та внука, але в будівлі залишився ще один чоловік, імовірно, його зять.

Після цього силовики почали штурм будинку. Під час стрілянини в котеджному селищі станом на 13.28 ніхто не постраждав.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів