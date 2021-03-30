Стрілянину по бійцях Росгвардії відкрив житель Підмосков'я. Фото: RT

https://racurs.ua/ua/n152495-strilyanynu-po-biycyah-rosgvardiyi-vidkryv-jytel-pidmoskov-ya.html

Ракурс

У Росії невідомий чоловік забарикадувався в одному з будинків в котеджному селищі Вішки, що у Підмосков’ї, і відкрив стрілянину по співробітниках Росгвардії.

Стрілянину відкрив 61-річний чоловік, якого намагалися затримати за незаконну торгівлю зброєю. За даними російських ЗМІ, чоловік, який закрився в одному з котеджів, стріляє по поліції та перехожих, а також кидає в їх сторону гранати.

У МВС Росії підтвердили, що після приїзду співробітників поліції та ФСБ чоловік кинув у силовиків дві гранати.

У будинку в заручниках перебували троє осіб, через деякий час силовики вмовили чоловіка відпустити свою доньку та внука, але в будівлі залишився ще один чоловік, імовірно, його зять.

Після цього силовики почали штурм будинку. Під час стрілянини в котеджному селищі станом на 13.28 ніхто не постраждав.