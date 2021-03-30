Загруженность COVID-коек в Хмельницкой области достигла 94%

Загруженность COVID-коек на Хмельнитчине достигла 94%. Фото: promin.cv.ua

https://racurs.ua/n152494-zagrujennost-covid-koek-v-hmelnickoy-oblasti-dostigla-94.html

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Коронавирус в Хмельницкой области вкладывает на больничные койки большое количество больных.

В больницах области больными коронавирусом и пациентами с подозрением на инфицирование загружены 94,22% коек. Об этом 30 марта сообщила пресс-служба Хмельницкой областной государственной администрации.

Отмечается, что больше всего загружены Хмельницкая инфекционная и Хмельницкая городская больницы, Шепетовская, Староконстантиновская, Дунаевецкая и Красилевская центральные районные больницы, а также Каменец-Подольская городская больница. В этих медучреждениях находится от 101 до 174 «коронавирусных» пациентов.

Сейчас в Хмельницкой области болеют 11 тыс. 862 человека, из которых 1 тыс. 853 лечатся стационарно, а 10 тыс. 9 человек — амбулаторно. Среди заболевших 548 детей и 429 медработников.

За прошедшие сутки, 29 марта, в области провели 1 тыс. 618 исследований методом ПЦР, 658 — методом ИФА и 600 тестов на антиген, в результате чего выявили 511 новых случаев коронавируса. В целом в Хмельницкой области лабораторно подтверждено 63 тыс. 116 случаев COVID-19, побороть болезнь сумели 50 тыс. 126 человек, а 1 тыс. 128 умерли.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что впереди украинцев ждет трудный период из-за распространения во многих областях британского штамма коронавируса. В Минздраве также прогнозируют ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19 в апреле.