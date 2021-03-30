Вакцинация. Фото: IStock

https://racurs.ua/n152493-naskolko-effektivny-pfizer-i-moderna-na-praktike-issledovanie.html

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Вакцинация в мире от коронавируса продолжается. Вакцины Pfizer и Moderna оказались эффективными на уровне 90% в реальных условиях.

Две дозы каждой из этих вакцин эффективны на 90% через две недели после второй инъекции, а одна доза эффективна на 80% через две недели после прививки. Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC).

Соответствующие результаты ученые получили во время клинического исследования, проведенного с участием почти 4 тыс. человек в США. В исследовании приняли участие 3 тыс. 950 работников медицинского персонала и сотрудники скорой помощи из шести штатов США. Они получили прививки вакциной Pfizer или Moderna с середины декабря 2020 года до середины марта 2021 года.

Результаты показали, что вакцины начинают действовать вскоре после первой дозы, и они предотвращают бессимптомное инфицирование. Также исследование опровергло теорию о меньшей эффективности вакцин против мутировавших штаммов коронавируса.

Среди тех, кто был полностью вакцинирован, было 0,04 заражений на 1 тыс. человеко-дней, что означает, что на 1 тыс. человек было 0,04 инфицирований в день. Среди тех, кто получил одну дозу вакцины, было 0,19 случаев инфицирования на 1 тыс. человеко-дней. То есть на 1 тыс. человек было 0,19 заражений в день. У невакцинированных людей было 1,38 случая инфицирования на 1 тыс. человеко-дней.

Напомним, ранее мы сообщали, что фейковые справки в Украине удастся преодолеть благодаря так называемым паспортам вакцинации. Сертификат о прививках — это выписка из электронной базы данных после прохождения вакцинации. Это не отдельный документ вроде загранпаспорта, а информация из реестра, которая размещена в приложении на мобильном телефоне или в распечатанном виде.