Рада отреагировала на эскалацию российско-украинской войны

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Ракурс

Верховная Рада приняла постановление по поводу эскалации российско-украинской войны на Донбассе.

За соответствующее постановление в сессионном зале нашлось 308 голосов. Постановление поддержали все нардепы, которые были на заседании Рады, кроме фракции ОПЗЖ, которая утром устроила демарш в парламенте и покинула сессионный зал.

Нынешняя эскалация на Донбассе свидетельствует о продолжении дерзкого игнорирования Российской Федерацией своих обязательств по мирному урегулированию конфликта, в том числе минских договоренностей и договоренностей, достигнутых в рамках «нормандского формата», и ее намерение не допустить стабилизации ситуации в зоне конфликта и достижения любой либо прогресса на всех треках переговорного процесса. Сегодняшние действия России фактически направлены на разрушение всех усилий по прекращению конфликта и мирной реинтеграции оккупированных украинских территорий, — говорится в заявлении парламента.

В постановлении Рада требует от России:

прекратить обстрелы и соблюдать режим прекращения огня;

вывести свои войска и боевую технику;

вернуть Украине контроль над ее границами.

Мы чуть ли не первый раз с трибуны Рады открыто заявляем о наличии не только вооруженной агрессии, но и о российско — украинском вооруженном конфликте. И это юридически корректный и решительный шаг со стороны Рады, — заявил с трибуны парламента председатель Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.



Также нардепы выразили соболезнования семьям погибших украинских воинов, призвали мировое сообщество к продолжению и усилению международного политического и экономического давления на Россию, а также принять все возможные меры для расследования случаев серьезных нарушений международного права Россией против Украины, в том числе совершения вооруженными формированиями РФ военных преступлений и преступлений против человечности.

Сегодня в Раде по поводу обострения на Донбассе отчитывался глава Генштаба Руслан Хомчак, который доложил о ситуации на фронте и военных приготовлениях России.