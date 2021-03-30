Восьмой континент Земли — ученые поделились новыми данными (ФОТО)https://racurs.ua/n152491-vosmoy-kontinent-zemli-uchenye-podelilis-novymi-dannymi-foto.htmlРакурс
Зеландию, затопленный восьмой континент, нанесли на карту австралийские ученые.
«Скрытый» материк возвышается над океанским дном вместе с Новой Зеландией и Новой Каледонией, которые являются его высшими точками, сообщает Phys.org.
Зеландия — это масса континентальной коры, которая просела после отделения от суперконтинента Гондваны 83−79 млн лет назад. Ее площадь составляет 4,9 млн кв. км.
Ученые исследовали северо-западную окраину затонувшего континента, где расположен Квинслендский морской парк Кораллового моря.
Экспедиция собрала со дна топографические и магнитные данные, чтобы лучше понять, как устроен желоб Катона — «коридор» между Австралией и Зеландией.
Считается, что Зеландия включает в себя несколько микроконтинентов, которые в древности отделились от Австралии и Гондваны. К 2030 году планируется создать точную карту 37 тыс. кв. км таинственного материка.
Специалисты также произвели пробы для отслеживания микропластика. Выяснилось, что в глубине океана отмечена более высокая концентрация микропластических волокон, чем у поверхности.