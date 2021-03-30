Вчені поділилися новими даними про восьмий континент Землі. «Прихований» материк підноситься над океанським дном разом з Новою Зеландією і Новою Каледонією, які є його найвищими точками

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Ракурс

Зеландію, затоплений восьмий континент, нанесли на карту австралійські вчені.

«Прихований» материк підноситься над океанським дном разом з Новою Зеландією і Новою Каледонією, які є його найвищими точками, повідомляє Phys.org.

Зеландія — це маса континентальної кори, яка просіла після відділення від суперконтиненту Гондвани 83−79 млн років тому. Її площа становить 4,9 млн кв. км.

Вчені досліджували північно-західну частину затонулого континенту, де розташований Квінслендський морський парк Коралового моря.

Експедиція зібрала з дна топографічні та магнітні дані, щоб краще зрозуміти, як влаштований жолоб Катона — «коридор» між Австралією та Зеландією.

Вважається, що Зеландія охоплює кілька мікроконтинентів, які в давнину відокремились від Австралії та Гондвани. До 2030 року планується створення точної карти 37 тис. кв. км таємничого материка.

Фахівці також провели проби для відстеження мікропластику. З’ясувалося, що на глибині океану відзначена вища концентрація мікропластичних волокон, ніж біля поверхні.