«Паспорт вакцинации» вытеснит индустрию «липовых» COVID-справок. Фото

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Фейковые справки в Украине удастся вытеснить благодаря так называемым паспортам вакцинации.

Сертификат о прививках — это выписка из электронной базы данных после прохождения вакцинации. Это не отдельный документ типа заграничного паспорта, а информация из реестра, которая размещена в приложении на мобильном телефоне или в распечатанном виде. Об этом 30 марта сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий на своей странице в Facebook.

Нардеп напомнил, что в Украине работает целая индустрия «липовых» справок, поскольку через интернет каждый желающий может заказать справку в бассейн или отрицательный тест на коронавирус.

Что касается вакцинации, то сейчас она проводится мобильными бригадами, но впоследствии добавятся кабинеты прививки и будут привлечены семейные врачи. Также уколы будут делать в частных клиниках.

Значительно больше лиц будут вносить данные в реестр вакцинированных. Все сложнее станет контролировать корректность и достоверность внесенных данных. Поэтому уже сегодня нужно работать над тем, чтобы данные в реестре были защищены. Также активнее должны действовать правоохранители, чтобы остановить первые попытки внести «липовые» данные в информационную базу, — отметил Радуцкий.



Парламентарий убеждает, США и Европа должны доверять тем данным, которые предоставляет Украина. Однако, если западные партнеры узнают о работающей индустрии «липовых» справок, то государству будет трудно интегрироваться в мировую систему вирусологической безопасности. Поэтому следует обеспечить высокий уровень защиты информации в базе данных вакцинированных граждан.

Напомним, с 15 июня для граждан Евросоюза будет доступен единый в ЕС санитарный сертификат. Этот документ будет содержать имя владельца, дату его рождения и номер паспорта. Будут указываться и сведения о том, прошел ли гражданин вакцинацию и каким препаратом, а также, болел ли он коронавирусом.