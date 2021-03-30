«Паспорт вакцинации» вытеснит индустрию «липовых» COVID-справок — Радуцкийhttps://racurs.ua/n152489-pasport-vakcinacii-preodoleet-industriu-lipovyh-covid-spravok-raduckiy.htmlРакурс
Фейковые справки в Украине удастся вытеснить благодаря так называемым паспортам вакцинации.
Сертификат о прививках — это выписка из электронной базы данных после прохождения вакцинации. Это не отдельный документ типа заграничного паспорта, а информация из реестра, которая размещена в приложении на мобильном телефоне или в распечатанном виде. Об этом 30 марта сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий на своей странице в Facebook.
Нардеп напомнил, что в Украине работает целая индустрия «липовых» справок, поскольку через интернет каждый желающий может заказать справку в бассейн или отрицательный тест на коронавирус.
Что касается вакцинации, то сейчас она проводится мобильными бригадами, но впоследствии добавятся кабинеты прививки и будут привлечены семейные врачи. Также уколы будут делать в частных клиниках.
Значительно больше лиц будут вносить данные в реестр вакцинированных. Все сложнее станет контролировать корректность и достоверность внесенных данных. Поэтому уже сегодня нужно работать над тем, чтобы данные в реестре были защищены. Также активнее должны действовать правоохранители, чтобы остановить первые попытки внести «липовые» данные в информационную базу, — отметил Радуцкий.
Парламентарий убеждает, США и Европа должны доверять тем данным, которые предоставляет Украина. Однако, если западные партнеры узнают о работающей индустрии «липовых» справок, то государству будет трудно интегрироваться в мировую систему вирусологической безопасности. Поэтому следует обеспечить высокий уровень защиты информации в базе данных вакцинированных граждан.
Напомним, с 15 июня для граждан Евросоюза будет доступен единый в ЕС санитарный сертификат. Этот документ будет содержать имя владельца, дату его рождения и номер паспорта. Будут указываться и сведения о том, прошел ли гражданин вакцинацию и каким препаратом, а также, болел ли он коронавирусом.