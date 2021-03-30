Фракция Медведчука устроила демарш в Раде

https://racurs.ua/n152488-frakciya-medvedchuka-ustroila-demarsh-v-rade.html

Ракурс

Фракция партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» 30 марта устроила демарш в Раде. Политическая команда Виктора Медведчука после вступительного слова на первом из трех внеочередных заседаний парламента вышла из зала заседаний.

С заявлением выступил народный депутат Александр Колтунович. Он раскритиковал повестку дня сегодняшних заседаний, вспомнил о новых обысках в структурах, близких к Виктору Медведчуку, и сообщил, что фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» не будет участвовать во внеочередных заседаниях и оставляет сессионный зал.

Во время заседания сегодня рассматривают вопрос об эскалации российско-украинского вооруженного конфликта, которое началось в марте.

Колтунович в выступлении в Раде заявил, что его фракция ожидала рассмотрения законов по поводу коммунальных тарифов.