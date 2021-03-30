СБУ провела десятки обысков у членов организации Медведчука. Фото: СБУ

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Ракурс

Служба безопасности Украины проводит обыски у лиц, причастных к общественной организации «Украинский выбор».

Во вторник, 30 марта, у руководства и представителей этой организации было проведено 20 обысков. Следственные действия происходили в более чем 10 регионах страны. Правоохранители изъяли доказательную базу и добавили ее к материалам дела. Спецслужба проверяет содействие проведению в марте 2014 года незаконного референдума и выборов в Крыму. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Ранее в ходе досудебного следствия установили, что члены «Украинского выбора» во время оккупации полуострова и после нее активно поддерживали и поддерживают незаконно созданные оккупантами органы власти. Также представители этой организации стали членами избирательных комиссий и участков, участвовали в банде «Самооборона Крыма».

Оказалось, что злоумышленники противоправно преследовали проукраински настроенных активистов, захватывали административные здания органов власти и осуществляли охрану незаконно созданных избирательных участков в Крыму и Севастополе в 2014 году. Следователи продолжают работать в рамках начатого уголовного производства по ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос относительно сообщения участникам о подозрениях по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 111 (государственная измена) УК Украины.

Напомним, трем представителям общественного движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука уже сообщили о подозрении в организации незаконного «референдума» в Крыму.