СБУ провела десятки обшуків у членів організації Медведчука. Фото: СБУ

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Служба безпеки України проводить обшуки в осіб, причетних до громадської організації «Український вибір».

У вівторок, 30 березня, у керівництва і представників цієї організації було проведено 20 обшуків. Слідчі дії відбувались у понад 10 регіонах країни. Правоохоронці вилучили доказову базу й додали її до матеріалів справи. Спецслужба перевіряє сприяння проведенню у березні 2014 року незаконного референдуму і виборів в Криму. Про це повідомив прес-центр СБУ.

Раніше у ході досудового слідства встановили, що члени «Українського вибору» під час окупації півострова та після неї активно підтримували і підтримують незаконно створені окупантами органи влади. Також представники цієї організації стали членами виборчих комісій і дільниць, брали участь у банді «Самооборона Криму».

Виявилося, що зловмисники протиправно переслідували проукраїнськи налаштованих активістів, захоплювали адміністративні будівлі органів влади України та здійснювали охорону незаконно створених виборчих дільниць в Криму та Севастополі в 2014 році. Слідчі продовжують працювати у межах розпочатого кримінального провадження за ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення учасникам про підозри за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ст. 111 (державна зрада) КК України.

Нагадаємо, трьом представникам громадського руху «Український вибір» Віктора Медведчука вже повідомили про підозру в організації незаконного «референдуму» в Криму.