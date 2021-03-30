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Ракурс
Карантин у Львові продовжили і посилили — у місті зупиняють транспорт

Карантин у Львові продовжили і посилили — у місті зупиняють транспорт

30 бер 2021, 12:28
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Карантин у Львові 30 березня продовжили і посилили. Влада пішла на такі заходи у зв’язку з різким збільшенням хворих та госпіталізацій у місті.

Комісія з надзвичайних ситуацій вирішила продовжити посилений карантин до 12 квітня і запровадила нові обмеження.

Мер Львова Андрій Садовий написав у своїх соцмережах про такі нові карантинні вимоги до громадян і бізнесу:

  • транспорт переходить в режим спецперевезень. Безкоштовний проїзд всіх пільгових категорій призупинено;
  • усі дитячі садки переходять в режим чергових груп для дітей, батьки яких працюють;
  • школи продовжують навчання у дистанційному режимі;
  • магазини непродовольчої групи та будівельних товарів працюють лише на виніс та за попереднім замовленням;
  • непродовольчі ринки, а також змішані ринки (продовольчої та непродовольчої групи товарів), повинні бути зачинені;
  • відкриття літніх майданчиків відтерміновується до 12 квітня;
  • заборонено проведення усіх масових заходів;
  • усі заклади харчування працюють лише на виніс та адресну доставку.

За окремим поданням поліції через порушення карантинних обмежень комісія з надзвичайних ситуацій призупинила роботу таких великих торговельних закладів:


У мерії закликали підприємців перевести своїх працівників на дистанційний режим роботи, якщо це можливо.

Джерело: Ракурс


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