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Карантин у Львові продовжили і посилили — у місті зупиняють транспорт
Карантин у Львові продовжили і посилили — у місті зупиняють транспортhttps://racurs.ua/ua/n152484-karantyn-u-lvovi-prodovjyly-i-posylyly-u-misti-zupynyaut-transport.htmlРакурс
Карантин у Львові 30 березня продовжили і посилили. Влада пішла на такі заходи у зв’язку з різким збільшенням хворих та госпіталізацій у місті.
Комісія з надзвичайних ситуацій вирішила продовжити посилений карантин до 12 квітня і запровадила нові обмеження.
Мер Львова Андрій Садовий написав у своїх соцмережах про такі нові карантинні вимоги до громадян і бізнесу:
- транспорт переходить в режим спецперевезень. Безкоштовний проїзд всіх пільгових категорій призупинено;
- усі дитячі садки переходять в режим чергових груп для дітей, батьки яких працюють;
- школи продовжують навчання у дистанційному режимі;
- магазини непродовольчої групи та будівельних товарів працюють лише на виніс та за попереднім замовленням;
- непродовольчі ринки, а також змішані ринки (продовольчої та непродовольчої групи товарів), повинні бути зачинені;
- відкриття літніх майданчиків відтерміновується до 12 квітня;
- заборонено проведення усіх масових заходів;
- усі заклади харчування працюють лише на виніс та адресну доставку.
За окремим поданням поліції через порушення карантинних обмежень комісія з надзвичайних ситуацій призупинила роботу таких великих торговельних закладів:
У мерії закликали підприємців перевести своїх працівників на дистанційний режим роботи, якщо це можливо.
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