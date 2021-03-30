Карантин у Львові продовжили і посилили — у місті зупиняють транспорт

https://racurs.ua/ua/n152484-karantyn-u-lvovi-prodovjyly-i-posylyly-u-misti-zupynyaut-transport.html

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Карантин у Львові 30 березня продовжили і посилили. Влада пішла на такі заходи у зв’язку з різким збільшенням хворих та госпіталізацій у місті.

Комісія з надзвичайних ситуацій вирішила продовжити посилений карантин до 12 квітня і запровадила нові обмеження.

Мер Львова Андрій Садовий написав у своїх соцмережах про такі нові карантинні вимоги до громадян і бізнесу:

транспорт переходить в режим спецперевезень. Безкоштовний проїзд всіх пільгових категорій призупинено;

усі дитячі садки переходять в режим чергових груп для дітей, батьки яких працюють;

школи продовжують навчання у дистанційному режимі;

магазини непродовольчої групи та будівельних товарів працюють лише на виніс та за попереднім замовленням;

непродовольчі ринки, а також змішані ринки (продовольчої та непродовольчої групи товарів), повинні бути зачинені;

відкриття літніх майданчиків відтерміновується до 12 квітня;

заборонено проведення усіх масових заходів;

усі заклади харчування працюють лише на виніс та адресну доставку.

За окремим поданням поліції через порушення карантинних обмежень комісія з надзвичайних ситуацій призупинила роботу таких великих торговельних закладів:

У мерії закликали підприємців перевести своїх працівників на дистанційний режим роботи, якщо це можливо.