Карантин во Львове продолжили и усилили — в городе останавливают транспорт, фото — УП

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Карантин во Львове 30 марта продолили и усилили. Власти пошли на такие меры в связи с резким увеличением больных и госпитализаций в городе.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям решила продлить усиленный карантин до 12 апреля и ввела новые ограничения.

Мэр Львова Андрей Садовый написал в своих соцсетях о таких новых карантинных требованиях к гражданам и бизнесу:

транспорт переходит в режим спецперевозок. Бесплатный проезд всех льготных категорий приостановлен;

все детские сады переходят в режим дежурных групп для детей, родители которых работают;

школы продолжают обучение в дистанционном режиме;

магазины непродовольственной группы и строительных товаров работают только на вынос и по предварительному заказу;

непродовольственные рынки, а также смешанные рынки (продовольственной и непродовольственной группы товаров), должны быть закрыты;

открытие летних площадок откладывается до 12 апреля;

запрещено проведение всех массовых мероприятий;

все точки питания работают только на вынос и адресную доставку.

По отдельным представлениям полиции за нарушения карантина комиссия по чрезвычайным ситуациям приостановила работу таких крупных торговых заведений:

В мэрии призвали предпринимателей перевести своих работников на дистанционный режим работы, если это возможно.