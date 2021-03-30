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Ракурс
Карантин во Львове продолжили и усилили — в городе останавливают транспорт, фото — УП

Карантин во Львове продлили и усилили — в городе останавливают транспорт

30 мар 2021, 12:28
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Карантин во Львове 30 марта продолили и усилили. Власти пошли на такие меры в связи с резким увеличением больных и госпитализаций в городе.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям решила продлить усиленный карантин до 12 апреля и ввела новые ограничения.

Мэр Львова Андрей Садовый написал в своих соцсетях о таких новых карантинных требованиях к гражданам и бизнесу:

  • транспорт переходит в режим спецперевозок. Бесплатный проезд всех льготных категорий приостановлен;
  • все детские сады переходят в режим дежурных групп для детей, родители которых работают;
  • школы продолжают обучение в дистанционном режиме;
  • магазины непродовольственной группы и строительных товаров работают только на вынос и по предварительному заказу;
  • непродовольственные рынки, а также смешанные рынки (продовольственной и непродовольственной группы товаров), должны быть закрыты;
  • открытие летних площадок откладывается до 12 апреля;
  • запрещено проведение всех массовых мероприятий;
  • все точки питания работают только на вынос и адресную доставку.

По отдельным представлениям полиции за нарушения карантина комиссия по чрезвычайным ситуациям приостановила работу таких крупных торговых заведений:


В мэрии призвали предпринимателей перевести своих работников на дистанционный режим работы, если это возможно.

Источник: Ракурс


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