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Карантин во Львове продолжили и усилили — в городе останавливают транспорт, фото — УП
Карантин во Львове продлили и усилили — в городе останавливают транспортhttps://racurs.ua/n152484-karantin-vo-lvove-prodoljili-i-usilili-v-gorode-ostanavlivaut-transport.htmlРакурс
Карантин во Львове 30 марта продолили и усилили. Власти пошли на такие меры в связи с резким увеличением больных и госпитализаций в городе.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям решила продлить усиленный карантин до 12 апреля и ввела новые ограничения.
Мэр Львова Андрей Садовый написал в своих соцсетях о таких новых карантинных требованиях к гражданам и бизнесу:
- транспорт переходит в режим спецперевозок. Бесплатный проезд всех льготных категорий приостановлен;
- все детские сады переходят в режим дежурных групп для детей, родители которых работают;
- школы продолжают обучение в дистанционном режиме;
- магазины непродовольственной группы и строительных товаров работают только на вынос и по предварительному заказу;
- непродовольственные рынки, а также смешанные рынки (продовольственной и непродовольственной группы товаров), должны быть закрыты;
- открытие летних площадок откладывается до 12 апреля;
- запрещено проведение всех массовых мероприятий;
- все точки питания работают только на вынос и адресную доставку.
По отдельным представлениям полиции за нарушения карантина комиссия по чрезвычайным ситуациям приостановила работу таких крупных торговых заведений:
В мэрии призвали предпринимателей перевести своих работников на дистанционный режим работы, если это возможно.
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