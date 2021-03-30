Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Фракція Медведчука влаштувала демарш у Раді

Фракція Медведчука влаштувала демарш у Раді

30 бер 2021, 13:28
999

Фракція партії «Опозиційна платформа — За життя» 30 березня влаштувала демарш у Раді. Політична команда Віктора Медведчука після вступного слова на першому з трьох позачергових засідань парламенту вийшла із зали засідань.

Із заявою виступив народний депутат Олександр Колтунович. Він розкритикував порядок денний сьогоднішніх засідань, згадав про нові обшуки в структурах, близьких до Віктора Медведчука, і повідомив, що фракція «Опозиційна платформа — За життя» не братиме участі у позачергових засіданнях і залишає сесійну залу.


Під час засідання сьогодні розглядають питання щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту, яке відбулося у березні.

Ковтунович у виступі в Раді заявив, що його фракція очікувала розгляду законів щодо комунальних тарифів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів