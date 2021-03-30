Фракція Медведчука влаштувала демарш у Раді

https://racurs.ua/ua/n152488-frakciya-medvedchuka-vlashtuvala-demarsh-u-radi.html

Ракурс

Фракція партії «Опозиційна платформа — За життя» 30 березня влаштувала демарш у Раді. Політична команда Віктора Медведчука після вступного слова на першому з трьох позачергових засідань парламенту вийшла із зали засідань.

Із заявою виступив народний депутат Олександр Колтунович. Він розкритикував порядок денний сьогоднішніх засідань, згадав про нові обшуки в структурах, близьких до Віктора Медведчука, і повідомив, що фракція «Опозиційна платформа — За життя» не братиме участі у позачергових засіданнях і залишає сесійну залу.

Під час засідання сьогодні розглядають питання щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту, яке відбулося у березні.

Ковтунович у виступі в Раді заявив, що його фракція очікувала розгляду законів щодо комунальних тарифів.