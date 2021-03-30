Гуморина. Фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n152487-gumoryna-2021-v-odesi-skasovuietsya-cherez-karantyn.html

Ракурс

Гуморина-2021 скасовується через карантин, запроваджений у зв’язку з епідемію коронавірусу. Наразі вся Одеська область перебуває в «червоній» зоні карантинних обмежень.

Тому 1 квітня в Одесі знову скасовують традиційні концерти, карнавальна хода та інші традиційні заходи Гуморини. Про це повідомила директор департаменту культури та туризму міськради Тетяна Маркова у своєму відеозверненні.





Вона заявила, що Гуморина піде на карантин і цього року, а тому будуть скасовані флешмоби та трамваї з клоунами.

Цього року Гуморина вдруге на карантині. Заздалегідь знали, що не буде масової ходи, великих концертів. Але планували організувати в місті 3D-фотозони, спеціальні кулькові проекти, флешмоби, виставки карикатур, живопису, цитат і фотографій. Втім, зробити й цього не зможемо, оскільки Одеса опинилась у «червоній» зоні епіднебезпеки, — зазначила Маркова.



Вона додала, що багато одеситів з усього світу надсилають привітання з Гумориною, які буде оприлюднено 1 квітня на сторінці Департаменту культури та туризму у Facebook і на сайті міста.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карантин в Одесі продовжує порушувати промислово-товарний ринок «7 кілометр». Один із найбільших ринків України працює, оскільки підприємцям нібито потрібно підготуватися до закриття та провести інвентаризацію товару. А вже з 24 березня ринок повністю піде на карантин.