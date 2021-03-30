В МВФ не дають прогнозів щодо грошей для України. Фото: Главком

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Транш МВФ для України й досі залишається під питанням. Очільник представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман розповів, що дискусії щодо першого перегляду програми stand by все ще тривають і залишається низка питань, передбачити терміни вирішення яких на сьогодні важко.

На цьому етапі неможливо зробити будь-які передбачення щодо часу завершення перегляду. Це залежить від того, наскільки швидко буде досягнуто прогресу у вирішенні питань, — сказав він в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Глава представництва уточнив, що має на увазі й умови та зобов’язання, визначені в програмі, і проблеми, які з’явилися пізніше, зокрема, що скасовують досягнення минулих програм.

Окрім того, він наголосив на важливості збереження проведених Нацбанком реформ та прогресі у зміцненні НБУ із захистом його від зайвого зовнішнього тиску, наявності чіткого плану скорочення фіскального дефіциту.

Також дискусії стосуватимуться відмови від контролю над цінами на газ та вирішення питання довгострокової моделі електроенергетики країни, дотримання принципу доброчесності антикорупційних органів та судової системи.

Люнгман, коментуючи можливу співпрацю МВФ з Україною після завершення програми stand by, наголосив, що Фонд хоче підтримати економічний розвиток і процвітання України.

Ми продемонстрували це завдяки серії програм МВФ, які тривали постійно з початку 2014 року. І ми продовжуватимемо підтримувати належну економічну політику й трансформацію економіки, — заявив він.

Раніше ми повідомляли, що провал переговорів з місією Міжнародного валютного фонду щодо отримання чергового траншу макрофінансової допомоги прокоментували у парламентській фракції Володимира Зеленського «Слуга народу». Там заявили, що співпраця з будь-яким міжнародним партнером є можливою лише за умови задоволення інтересів обох сторін.