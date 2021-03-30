Виплати ФОПам, «вандали» на Банковій і вибори у Харкові — важкий день Ради на карантині (ТРАНСЛЯЦІЯ)

https://racurs.ua/ua/n152480-vyplaty-fopam-vandaly-na-bankoviy-i-vybory-u-harkovi-vajkyy-den-rady-na-karantyni.html

Ракурс

Верховна Рада України 30 березня проведе два позачергові засідання. Таке рішення нардепи ухвалили минулого тижня, хоча раніше змінили графік засідань так, аби не збиратися у сесійній залі до закінчення локдауну в Києві.

Парламент розпочне зі звіту головнокомандувача Збройних сил України генерал-полковника Руслана Хомчака щодо ескалації російсько-українського конфлікту, яка сталася у березні і спробує ухвалити постанову про заяву щодо цього.

На першому засіданні, що розпочнеться о 13.00, народні депутати мають розглянути питання відновлення великої приватизації (№ 4543, друге читання), закони про легалізацію капіталів (№ 5153) і вдосконалення отримання пакунку малюка (№ 5064, перше читання).

Президент вніс у парламент закон про нові виплати бізнесу, який потерпає від карантину. Йдеться про 8 тис. грн ФОПам та найманим працівників і збільшення допомоги за рахунок місцевих бюджетів (№ 5300).

Друге позачергове пленарне засідання має розпочатися по завершенні першого. На ньому розглянуть шість питань і вони в основному політичного характеру.

Нардепи заслухають голову Служби безпеки України Івана Баканова, очільника Національної поліції Ігоря Клименка, виконуючого обов’язки директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова щодо подій 20 березня біля Офісу президента. У Раду вчора внесли проект постанови про засудження подій на Банковій (№ 5295).

Крім того, в Раді мають намір припинити депутатські повноваження Ігоря Колихаєва, обраного мером Херсона, та Олександра Скічка, призначеного головою Черкаської обласної державної адміністрації.

Окреме питання — призначення виборів у Харкова на 31 жовтня.