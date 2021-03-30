Выплаты бизнесу, «вандалы» на Банковой и выборы в Харькове — тяжелый день Рады на карантине

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Верховная Рада Украины 30 марта проведет два внеочередных заседания. Такое решение нардепы приняли на прошлой неделе, хотя раньше они изменили график заседаний так, чтобы не собираться в сессионном зале до окончания локдауна в Киеве.

Парламент начнет с отчета главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерал-полковника Руслана Хомчака по поводу эскалации российско-украинского конфликта, произошедшего в марте и попытается принять постановление о заявлении по этому поводу.

На втором заседании народные депутаты должны рассмотреть вопрос возобновления большой приватизации (№ 4543, второе чтение), законы о легализации капиталов (№ 5153) и о совершенствовании получения пакета малыша (№ 5064, первое чтение).

Президент внес в парламент закон о новых выплатах бизнесу, который страдает от карантинна. Речь идет о 8 тыс. грн ФЛП и наемным работников, а также увеличении помощи за счет местных бюджетов (№ 5300).

Второе внеочередное пленарное заседание должно начаться после завершения первого. На нем рассмотрят шесть вопросов и они в основном политического характера.

Нардепы заслушают председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова, главу Национальной полиции Игоря Клименко, исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачова по поводу событий 20 марта возле Офиса президента. В Раду вчера внесли проект постановления об осуждении событий на Банковой (№ 5295).

Кроме того, в Раде намерены прекратить депутатские полномочия Игоря Колыхаева, избранного мэром Херсона, и Александра Скичко, назначенного председателем Черкасской областной государственной администрации.

Отдельный вопрос — назначение выборов в Харьков на 31 октября.