Транш МВФ, без якого залишилася Україна внаслідок невиконання вимог Міжнародного валютного фонду (МВФ), поставив питання щодо необхідності підтримки міжнародних кредиторів для зміцнення української економіки.

Чи є життя без кредитів МВФ, на це питання відповів заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб. Відповідну колонку він опублікував для «Економічної правди».

За його словами, відмова від співпраці з МВФ можлива лише за двох умов. Перша умова — це збереження сприятливого зовнішнього середовища для України, а на світових фінансових ринках має зберігатися «високий апетит» до інвестицій в Україну, що дозволить державі фінансувати дефіцит бюджету шляхом зовнішніх та внутрішніх запозичень.

Друга умова «життя без МВФ», розповідає заступник голови Нацбанку, це — зміни в макроекономічній політиці. Відмова від співпраці з МВФ призведе до зростання витрат на обслуговування боргу, скорочення припливу іноземних інвестицій, тиску на валютні резерви Національного банку.

Відтак уряду доведеться скорочувати дефіцит держбюджету, курс гривні буде слабшати, щоб нівелювати негативний вплив на платіжний баланс, відповідно, інфляція прискориться. Адже, як вчать на першому курсі економічного факультету, there is no such thing as a free lunch. Тобто за все потрібно платити, — заявив він.