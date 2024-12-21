Україна отримає новий транш від МВФ. Фото:

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Україна отримає новий транш від Міжнародного валютного фонду.

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Виконавча рада МВФ завершила шостий перегляд Програми в межах Механізму розширеного фінансування (EFF). Схвалено виділення нового траншу у розмірі 1,1 млрд дол. Гроші надійдуть Україні за кілька днів. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

Очільник уряду зазначив, що ці кошти від Міжнародного валютного фонду прямують на фінансування критично важливих видатків державного бюджету.

Сума загальних виплат Україні за програмою EFF від початку її дії збільшиться до близько 9,8 млрд дол.

Дякую команді Міжнародного валютного фонду за послідовну допомогу нашій державі у складні часи, — написав Шмигаль.

Нагадаємо, 19 жовтня виконавча рада МВФ затвердила п’ятий перегляд програми EFF. Український уряд тоді спрямував новий транш обсягом близько 1,1 млрд дол. на покриття важливих бюджетних видатків невійськового характеру.