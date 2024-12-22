За негативним прогнозом МВФ, війна може тривати до середини 2026 року

https://racurs.ua/ua/n202413-za-negatyvnym-prognozom-mvf-viyna-moje-tryvaty-do-seredyny-2026-roku.html

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Оновлений базовий сценарій МВФ щодо України передбачає закінчення війни наприкінці 2025 року, тоді як негативний сценарій передбачає її завершення у середині 2026 року.

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Базовий сценарій розвитку подій в Україні продовжує припускати, що війна завершиться наприкінці 2025 року. У своєму шостому звіті МВФ зазначає, що зростання реального ВВП у 2024 році досягло 4% у річному вимірі, що на 1% більше, ніж у п’ятому огляді.

При цьому економічні наслідки дефіциту електроенергії взимку можуть бути слабшими, ніж очікувалось раніше. Інфляцію на кінець року було переглянуто в бік підвищення на 1 в. п. до 10%.

Негативний сценарій від МВФ передбачає довшу війну, яка завершиться у середині 2026 року. Сценарій передбачає триваліший та інтенсивніший шок для економічної активності, бюджетних потреб та платіжного балансу.

Загальний дефіцит зовнішнього фінансування за погіршеного сценарію становить 177,2 млрд дол порівняно з 148 млрд дол за базового сценарію.

Криза очікується вже у I кварталі 2025 року, що призведе до падіння ВВП на -2,5%, серйозних пошкоджень енергетичної інфраструктури та зростання дефіциту зовнішнього фінансування. Подальші атаки на енергосистему, демографічні виклики та можливе зниження міжнародної підтримки загрожують погіршенням ситуації.

21 грудня виконавча рада Міжнародного валютного фонду схвалила виділення Україні 1,1 млрд дол. у рамках поточної кредитної програми. Гроші будуть спрямовані на підтримку бюджету.