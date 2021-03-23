МВФ. Фото: Istock

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Транш МВФ, без которого осталась Украина вследствие невыполнения требований Международного валютного фонда (МВФ), поднял вопрос о необходимости поддержки международных кредиторов для укрепления украинской экономики.

Есть ли жизнь без кредитов МВФ, на этот вопрос ответил заместитель председателя Национального банка Дмитрий Сологуб. Соответствующую колонку он опубликовал для «Экономической правды».

По его словам, отказ от сотрудничества с МВФ возможен только при двух условиях. Первое условие — это сохранение благоприятной внешней среды для Украины, а на мировых финансовых рынках должен сохраняться «высокий аппетит» к инвестициям в Украину, что позволит государству финансировать дефицит бюджета путем внешних и внутренних заимствований.

По моему мнению, эти предположения достаточно оптимистичны и противоречат последним тенденциям. Нефть и газ постепенно дорожают, что ухудшает условия торговли для Украины. По оценкам Национального банка, такая тенденция будет продолжаться, — заявил Сологуб.

Второе условие «жизни без МВФ», рассказывает заместитель председателя Нацбанка, это — изменения в макроэкономической политике. Отказ от сотрудничества с МВФ приведет к росту расходов на обслуживание долга, сокращению притока иностранных инвестиций, давлению на валютные резервы Национального банка.

Поэтому правительству придется сокращать дефицит госбюджета, курс гривны будет ослабевать, чтобы нивелировать негативное влияние на платежный баланс, соответственно, инфляция ускорится. Ведь, как учат на первом курсе экономического факультета, there is no such thing as a free lunch. То есть за все нужно платить, — заявил он.



Представитель Нацбанка добавил, что за отказ от сотрудничества с МВФ и право проводить «суверенную экономическую политику» Украине придется заплатить уменьшением затрат на важные бюджетные проекты и ожидать роста процентных ставок, поскольку НБУ будет вынужден проводить более жесткую монетарную политику для сдерживания инфляции.

Напомним, ранее мы сообщали, что провал переговоров с миссией Международного валютного фонда о получении очередного транша макрофинансовой помощи прокомментировали в парламентской фракции Владимира Зеленского «Слуга народа». Там заявили, что сотрудничество с любым международным партнером возможно только при условии удовлетворения интересов обеих сторон.