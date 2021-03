Транш МВФ, без которого осталась Украина вследствие невыполнения требований Международного валютного фонда (МВФ), поднял вопрос о необходимости поддержки международных кредиторов для укрепления украинской экономики.

Есть ли жизнь без кредитов МВФ, на этот вопрос ответил заместитель председателя Национального банка Дмитрий Сологуб. Соответствующую колонку он опубликовал для «Экономической правды».

По его словам, отказ от сотрудничества с МВФ возможен только при двух условиях. Первое условие — это сохранение благоприятной внешней среды для Украины, а на мировых финансовых рынках должен сохраняться «высокий аппетит» к инвестициям в Украину, что позволит государству финансировать дефицит бюджета путем внешних и внутренних заимствований.

Второе условие «жизни без МВФ», рассказывает заместитель председателя Нацбанка, это — изменения в макроэкономической политике. Отказ от сотрудничества с МВФ приведет к росту расходов на обслуживание долга, сокращению притока иностранных инвестиций, давлению на валютные резервы Национального банка.

Поэтому правительству придется сокращать дефицит госбюджета, курс гривны будет ослабевать, чтобы нивелировать негативное влияние на платежный баланс, соответственно, инфляция ускорится. Ведь, как учат на первом курсе экономического факультета, there is no such thing as a free lunch. То есть за все нужно платить, — заявил он.