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МВФ предоставил новый транш Украине
Украина получила от МВФ транш на 1,1 млрд долларов — Шмигальhttps://racurs.ua/n202440-ukraina-poluchila-ot-mvf-transh-na-1-1-mlrd-dollarov-shmigal.htmlРакурс
Україна отримала 1,1 млрд доларів від МВФ.
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Це шостий транш за спільною програмою в межах Механізму розширеного фінансування EFF, повідомив сьогодні, 23 грудня, у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Кошти вже надійшли на українські рахунки. Їх спрямуємо на фінансування критичних видатків бюджету, — розповів Шмигаль.
Він зазначив, що загалом за цією програмою Україна отримала від МВФ вже 9,8 млрд доларів.
Вдячні Міжнародному валютному фонду за непохитну підтримку нашої держави протягом повномасштабної війни, — наголосив прем'єр.
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