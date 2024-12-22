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Ракурс
Денис Шмыгаль (справа), фото: Денис Шмигаль

«Тысячу Зеленского» уже получили 5 млн украинцев — Шмигаль

22 дек 2024, 21:36
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Вже понад 10 млн заявок подано на програму «Зимова єПідтримка».


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Про це сьогодні, 22 грудня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, з цих 10 млн заявок:

  • понад 8 млн було подано через «Дію»;
  • ще майже 2 млн подано через «Укрпошту».

І вже 5 млн українців отримали 1000 гривень від держави, — наголосив прем'єр.

Також Шмигаль повідомив, що цього тижня в межах «Зимової підтримки» запрацювала нова державна програма «єКнига» — 908 грн кожному українцю, якому виповнилося 18 років, на купівлю українських книг.

За перші два дні роботи програми надійшло понад 30 тис. заявок, — розповів прем'єр.

Источник: Ракурс


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