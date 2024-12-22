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Денис Шмигаль (праворуч), фото: Денис Шмигаль
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Вже понад 10 млн заявок подано на програму «Зимова єПідтримка».
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Про це сьогодні, 22 грудня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, з цих 10 млн заявок:
- понад 8 млн було подано через «Дію»;
- ще майже 2 млн подано через «Укрпошту».
І вже 5 млн українців отримали 1000 гривень від держави, — наголосив прем'єр.
Також Шмигаль повідомив, що цього тижня в межах «Зимової підтримки» запрацювала нова державна програма «єКнига» — 908 грн кожному українцю, якому виповнилося 18 років, на купівлю українських книг.
За перші два дні роботи програми надійшло понад 30 тис. заявок, — розповів прем'єр.
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