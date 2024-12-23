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Ракурс
МВФ надав новий транш Україні

Україна отримала від МВФ транш на 1,1 млрд доларів — Шмигаль

23 гру 2024, 14:18
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Україна отримала 1,1 млрд доларів від МВФ.


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Це шостий транш за спільною програмою в межах Механізму розширеного фінансування EFF, повідомив сьогодні, 23 грудня, у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Кошти вже надійшли на українські рахунки. Їх спрямуємо на фінансування критичних видатків бюджету, — розповів Шмигаль.

Він зазначив, що загалом за цією програмою Україна отримала від МВФ вже 9,8 млрд доларів.

Вдячні Міжнародному валютному фонду за непохитну підтримку нашої держави протягом повномасштабної війни, — наголосив прем'єр.

Джерело: Ракурс


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