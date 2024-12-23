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Україна отримала від МВФ транш на 1,1 млрд доларів — Шмигальhttps://racurs.ua/ua/n202440-ukrayina-otrymala-vid-mvf-transh-na-1-1-mlrd-dolariv-shmygal.htmlРакурс
Україна отримала 1,1 млрд доларів від МВФ.
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Це шостий транш за спільною програмою в межах Механізму розширеного фінансування EFF, повідомив сьогодні, 23 грудня, у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Кошти вже надійшли на українські рахунки. Їх спрямуємо на фінансування критичних видатків бюджету, — розповів Шмигаль.
Він зазначив, що загалом за цією програмою Україна отримала від МВФ вже 9,8 млрд доларів.
Вдячні Міжнародному валютному фонду за непохитну підтримку нашої держави протягом повномасштабної війни, — наголосив прем'єр.
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