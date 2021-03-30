В МВФ не дают прогнозов относительно денег для Украины. Фото: Главком

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Транш МВФ для Украины все так же остается под вопросом. Глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман рассказал, что дискуссии по первому пересмотру программы stand by все еще продолжаются и остается ряд вопросов, предсказать сроки решения которых в настоящее время затруднительно.

На этом этапе невозможно сделать любые предсказания относительно времени завершения просмотра. Это зависит от того, насколько быстро будет достигнут прогресс в решении вопросов, — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Глава представительства уточнил, что имеет в виду как условия и обязательства, определенные в программе, так и проблемы, которые появились позже, в том числе отменяющие достижения прошлых программ.

Кроме того, он подчеркнул важность сохранения проведенных Нацбанком реформ и прогресс в укреплении НБУ с защитой его от лишнего внешнего давления, наличия четкого плана сокращения фискального дефицита.

Также дискуссии будут касаться отказа от контроля над ценами на газ и решения вопроса долгосрочной модели электроэнергетики страны, соблюдение принципа добропорядочности антикоррупционных органов и судебной системы.

Люнгман, комментируя возможное сотрудничество МВФ с Украиной после завершения программы stand by, подчеркнул, что Фонд хочет поддержать экономическое развитие и процветание Украины.

Мы продемонстрировали это благодаря серии программ МВФ, которые продолжались постоянно с начала 2014 года. И мы будем продолжать поддерживать надлежащую экономическую политику и трансформацию экономики, — заявил он.

Ранее мы сообщали, что провал переговоров с миссией Международного валютного фонда о получении очередного транша макрофинансовой помощи прокомментировали в парламентской фракции Владимира Зеленского «Слуга народа». Там заявили, что сотрудничество с любым международным партнером возможно только при условии удовлетворения интересов обеих сторон.