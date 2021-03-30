Юморина. Фото: УНН

https://racurs.ua/n152487-umorina-2021-v-odesse-otmenyaetsya-iz-za-karantina.html

Ракурс

Юморина-2021 отменяется из-за карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса. Сейчас вся Одесская область находится в «красной» зоне карантина.

Поэтому 1 апреля в Одессе снова отменяют традиционные концерты, карнавальное шествие и другие традиционные мероприятия Юморины. Об этом сообщила директор департамента культуры и туризма горсовета Татьяна Маркова в своем видеообращении.





Она заявила, что Юморина уйдет на карантин и в этом году, а потому будут отменены флешмобы и трамваи с клоунами.

В этом году Юморина во второй раз на карантине. Заранее знали, что не будет массового шествия, больших концертов. Но планировали организовать в городе 3D-фотозону, специальные шариковые проекты, флешмобы, выставки карикатур, живописи, цитат и фотографий. Впрочем, сделать и этого не сможем, поскольку Одесса оказалась в «красной» зоне эпидопасности, — отметила Маркова.



Она добавила, что многие одесситы со всего мира присылают поздравления с Юмориной, которые будут обнародованы 1 апреля на странице Департамента культуры и туризма в Facebook и на сайте города.

Напомним, ранее мы сообщали, что карантин в Одессе продолжает нарушать промышленно-товарный рынок «7 километр». Один из крупнейших рынков Украины работает, поскольку предпринимателям якобы нужно подготовиться к закрытию и провести инвентаризацию товара. А уже с 24 марта рынок полностью уйдет на карантин.