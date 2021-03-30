Паспорт вакцинації» подолає індустрію «липових» COVID-довідок. Фото: BBC

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Фейкові довідки в Україні вдасться подолати завдяки так званим паспортам вакцинації.

Сертифікат про щеплення — це виписка з електронної бази даних після проходження вакцинації. Це не окремий документ на кшталт закордонного паспорту, а інформація з реєстру, яка розміщена у додатку на мобільному телефоні чи у роздрукованому вигляді. Про це 30 березня повідомив голова парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький на власній сторінці у Facebook.

Нардеп нагадав, що Україні працює ціла індустрія «липових» довідок, оскільки через інтернет кожен охочий може замовити довідку у басейн або негативний тест на коронавірус.

Щодо вакцинації, то наразі вона проводиться мобільними бригадами, але згодом додадуться кабінети щеплення та будуть залучені сімейні лікарі. Також уколи робитимуть у приватних клініках.

Значно більше осіб будуть вносити дані до реєстру вакцинованих. Все складніше стане контролювати коректність та достовірність внесених даних. Тому вже сьогодні потрібно працювати над тим, щоб дані у реєстрі були захищені. Також активніше повинні діяти правоохоронці, щоб зупинити перші спроби внести «липові» дані до інформаційної бази, — зазначив Радуцький.

Парламентар переконує, США та Європа повинні довіряти тим даним, які надає Україна. Однак, якщо західні партнери дізнаються про працюючу індустрію «липових» довідок, то державі буде важко інтегруватися до світової системи вірусологічної безпеки. Тому варто забезпечити високий рівень захисту інформації у базі даних вакцинованих громадян.

Нагадаємо, з 15 червня для громадян Євросоюзу буде доступний єдиний в ЄС санітарний сертифікат. Цей документ буде містити ім’я власника, дату його народження та номер паспорта. Вказуватимуться й відомості про те, чи пройшов громадянин вакцинацію і яким препаратом, а також, чи хворів він на коронавірус.