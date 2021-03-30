Тупицький і Касмінін позиваються до Зеленського

Тупицький. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n152496-tupyckyy-i-kasminin-pozyvautsya-do-zelenskogo.html

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Олександр Тупицький і Олександр Касмінін, яких президент України Володимир Зеленський зняв із посад суддів Конституційного суду, скасувавши відповідні укази часів Януковича, оскаржили указ Зеленського.

Тупицького та Касмініна було відсторонено для захисту національних інтересів України. Про це повідомив Верховний суд, який отримав позови.

Окремі судді Конституційного суду України, призначені Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України, — йдеться в указі Зеленського.

Сам Тупицький вважає відповідний указ Зеленського «протиправним і незаконним» та його можна оцінювати лише як підставу для звільнення, а безпосереднє рішення про звільнення судді КСУ, згідно з нормами законодавства, приймає лише Конституційний суд на спеціальному пленарному засіданні.

Відповідне спецзасідання Конституційний суд України проведе 12 квітня. У тексті оприлюдненого документа зазначається, що розпорядження про проведення спецзасідання видане головою КСУ Тупицьким.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 27 березня скасував видані у 2013 році тодішнім президентом Віктором Януковичем укази про призначення Тупицького та Касмініна суддями КСУ. Цей указ з’явився за день до закінчення терміну дії іншого указу Зеленського, яким Тупицького було відсторонено від посади судді.