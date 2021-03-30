Нові 8 тисяч для бізнесу на карантині легалізував парламент, фото — BBC-Україна

https://racurs.ua/ua/n152497-novi-8-tysyach-dlya-biznesu-na-karantyni-legalizuvav-parlament.html

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Карантинні виплати бізнесу і особам, які постраждали внаслідок карантину-2021, легалізували 30 березня у Верховній Раді.

За відповідний закон у парламенті сьогодні проголосували 307 нардепів у першому читанні, а згодом 312 за закон в цілому.

Цей закон вніс минулого тижня в парламент президент Володимир Зеленський.

Законопроект № 5300 передбачає забезпечення фінансової підтримки застрахованих осіб, які постраждали внаслідок дії додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів.

У законі «Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» йдеться про 8 тис. грн виплат ФОПам та працівникам підприємств, які постраждають внаслідок запроваджених карантинних обмежень у «червоних зонах».

Щоб отримати фінансову допомогу, необхідно бути платником єдиного соціального внеску в тому регіоні, де посилили карантин. Заява на отримання допомоги можна подати упродовж 30 днів з дня введення посиленого карантину. Виплати почнуться через 10 днів після набрання чинності закону.

Відмовити у виплаті моожут якщо:

не нараховано ЄСВ за всі місяці відповідного кварталу (якщо карантин посилили в лютому-квітні 2021 року, то ЄСВ повинен бути нарахований за четвертий квартал 2020 року);

основний вид діяльності не відноситься до Переліку видів економічної діяльності;

особи працюють за сумісництвом;

середня зарплата становить 30 тис. грн/місяць;

бізнес працює менше трьох місяців;

бізнес припинений.

Раніше в Кабміні також заявляли, що очікують додаткової підтримки бізнесу і від органів місцевого самоврядування.

Аналогічні виплати уряд запроваджував наприкінці 2020 року.