«Кусачие» штрафы за уклонение от военной службы ввела Рада

Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Согласно новому закону, в Украине появится новый вид военной службы. Об этом стало известно из трансляции заседания Верховной Рады.
«Кусачие» штрафы за уклонение от военной службы ввела Радаhttps://racurs.ua/n152499-kusachie-shtrafy-za-uklonenie-ot-voennoy-slujby-vvela-rada.htmlРакурс
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 3553 относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета.
Согласно новому закону, в Украине появится новый вид военной службы. Об этом стало известно из трансляции заседания Верховной Рады.
Новым законом предусмотрено:
- создание современных территориальных центров комплектования и социальной поддержки вместо военных комиссариатов;
- постепенный переход от принудительного к добровольному принципу комплектования;
- Единый государственный реестр военнообязанных будет взаимодействовать с другими госорганами;
- усиление уголовной и административной ответственности за уклонение от призыва, воинского учета и учебных сборов;
- внедрение нового вида военной службы — службу по призыву лиц среди резервистов в особый период — на срок не более шести месяцев;
- создание системы подготовки резервистов и военнообязанных;
- комплексные изменения в 42 законах (кодексах).
Напомним, ранее мы сообщали, что война на Донбассе может развернуться полномасштабно после перемирия, установленного в прошлом году. Согласно докладу главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака в Верховной Раде, группировка российских войск могут развернуть боевые действия за 1−2 дня.
.
Страсти вокруг COVID-вакцинации: что нового в инструкции к CoviShield, тромбозы и отсутствие антител после прививки
Право во зло: как уклониться от уплаты долга
Дело о «вилле Луценко на Сейшелах»: честь, достоинство, «чернуха», 200 тысяч
Вакцинироваться нельзя пропустить: инкубаторы для новых штаммов коронавируса — кто они?
Загрузка...