«Кусачие» штрафы за уклонение от военной службы ввела Рада

https://racurs.ua/n152499-kusachie-shtrafy-za-uklonenie-ot-voennoy-slujby-vvela-rada.html

Ракурс

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 3553 относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета.

Согласно новому закону, в Украине появится новый вид военной службы. Об этом стало известно из трансляции заседания Верховной Рады.





Новым законом предусмотрено:

создание современных территориальных центров комплектования и социальной поддержки вместо военных комиссариатов;

постепенный переход от принудительного к добровольному принципу комплектования;

Единый государственный реестр военнообязанных будет взаимодействовать с другими госорганами;

усиление уголовной и административной ответственности за уклонение от призыва, воинского учета и учебных сборов;

внедрение нового вида военной службы — службу по призыву лиц среди резервистов в особый период — на срок не более шести месяцев;

создание системы подготовки резервистов и военнообязанных;

комплексные изменения в 42 законах (кодексах).

Напомним, ранее мы сообщали, что война на Донбассе может развернуться полномасштабно после перемирия, установленного в прошлом году. Согласно докладу главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака в Верховной Раде, группировка российских войск могут развернуть боевые действия за 1−2 дня.