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Ракурс

«Кусачие» штрафы за уклонение от военной службы ввела Рада

30 мар 2021, 15:13
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Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 3553 относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета.


Согласно новому закону, в Украине появится новый вид военной службы. Об этом стало известно из трансляции заседания Верховной Рады.

Голосование. Скриншот: Ракурс

Новым законом предусмотрено:

  • создание современных территориальных центров комплектования и социальной поддержки вместо военных комиссариатов;
  • постепенный переход от принудительного к добровольному принципу комплектования;
  • Единый государственный реестр военнообязанных будет взаимодействовать с другими госорганами;
  • усиление уголовной и административной ответственности за уклонение от призыва, воинского учета и учебных сборов;
  • внедрение нового вида военной службы — службу по призыву лиц среди резервистов в особый период — на срок не более шести месяцев;
  • создание системы подготовки резервистов и военнообязанных;
  • комплексные изменения в 42 законах (кодексах).

Напомним, ранее мы сообщали, что война на Донбассе может развернуться полномасштабно после перемирия, установленного в прошлом году. Согласно докладу главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака в Верховной Раде, группировка российских войск могут развернуть боевые действия за 1−2 дня.

Источник: Ракурс


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