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Зеленский подписал указ об увеличении орденской цепи президента, скриншот видео

Зеленский подписал указ об увеличении орденской цепи президента

30 мар 2021, 15:21
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Президент Украины Владимир Зеленский 29 марта подписал указ, в котором говорится об увеличении орденской цепи президента с 12 до 16 декоративных элементов.

Указ № 125/2021 «О внесении изменений в Положение об официальных символах главы государства» вносит изменения в Положение об официальных символах главы государства.

Кроме этой нормы президент распорядился, что во время пребывания президента Украины за рубежом дубликат флага (штандарта) президента Украины на флажной мачте у Резиденции президента Украины в Киеве не поднимается.


У знака президента Украины форма орденской цепи, состоящей из медальона-подвески, шести финифтевых медальонов и 12 декоративных звеньев. Он изготовлен из белого и желтого золота 585 пробы, все его элементы соединены между собой фигурными кольцами. Президентский знак весит почти 400 г.

Источник: Ракурс


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