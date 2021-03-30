Зеленский подписал указ об увеличении орденской цепи президента, скриншот видео

https://racurs.ua/n152500-zelenskiy-podpisal-ukaz-ob-uvelichenii-ordenskoy-cepi-prezidenta.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский 29 марта подписал указ, в котором говорится об увеличении орденской цепи президента с 12 до 16 декоративных элементов.

Указ № 125/2021 «О внесении изменений в Положение об официальных символах главы государства» вносит изменения в Положение об официальных символах главы государства.

Кроме этой нормы президент распорядился, что во время пребывания президента Украины за рубежом дубликат флага (штандарта) президента Украины на флажной мачте у Резиденции президента Украины в Киеве не поднимается.

У знака президента Украины форма орденской цепи, состоящей из медальона-подвески, шести финифтевых медальонов и 12 декоративных звеньев. Он изготовлен из белого и желтого золота 585 пробы, все его элементы соединены между собой фигурными кольцами. Президентский знак весит почти 400 г.