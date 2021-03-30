Зеленський наказав готуватися святкувати річницю Конституції України

Зеленський наказав готуватися святкувати річницю Конституції. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n152502-zelenskyy-nakazav-gotuvatysya-svyatkuvaty-richnycu-konstytuciyi-ukrayiny.html

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Володимир Зеленський, президент України, наказав готуватися до святкування річниці Конституції України.

Глава держави 30 березня підписав указ № 128/2021 «Про відзначення 25 річниці Конституції України». Буде утворений оргкомітет з підготовки та проведення заходів щодо відзначення свята, а очолять його прем'єр-міністр Денис Шмигаль та глава Офісу президента Андрій Єрмак. Про це повідомила прес-служба ОПУ.

У Києві та інших населених пунктах мають провести різноманітні урочисті заходи, але при цьому будевраховуватися епідеміологічна ситуація в країні. А серед студентів та молодих науковців проведуть конкурс на найкращу наукову роботу щодо розвитку конституційно-правового регулювання. Національний банк України з нагоди свята має виготовити та випустити в обіг пам’ятну монету.

Крім того, указ передбачає, що МЗС має запросити до участі в урочистостях іноземних дипломатів, представників української діаспори та міжнародних організацій.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запросив президента США Джо Байдена на святкування 30-ї річниці Незалежності України в серпні 2021 року. Також Байдена хочуть бачити на інавгураційному саміті «Кримської платформи».