Зеленский приказал готовиться праздновать годовщину Конституции Украины

Зеленский приказал готовиться праздновать годовщину Конституции. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n152502-zelenskiy-prikazal-gotovitsya-prazdnovat-godovschinu-konstitucii-ukrainy.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, приказал готовиться к празднованию годовщины Конституции Украины.

Глава государства 30 марта подписал указ № 128/2021 «О праздновании 25 годовщины Конституции Украины». Будет образован оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий по празднованию праздника, а возглавят его будут премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Офиса президента Андрей Ермак. Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.

В Киеве и других населенных пунктах должны провести различные торжественные мероприятия, но при этом будет учитываться эпидемиологическая ситуация в стране. А среди студентов и молодых ученых проведут конкурс на лучшую научную работу по развитию конституционно-правового регулирования. Национальный банк Украины по случаю праздника должен изготовить и выпустить в обращение памятную монету.

Кроме того, указ предусматривает, что МИД должен пригласить к участию в торжествах иностранных дипломатов, представителей украинской диаспоры и международных организаций.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента США Джо Байдена на празднование 30-й годовщины Независимости Украины в августе 2021 года. Также Байдена хотят видеть на инаугурационном саммите «Крымской платформы».