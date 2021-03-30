МВФ требует от Киева не вмешиваться в рынок газа для получения кредитов. Фото: УП

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Возврат к контролю над ценами на природный газ является не только крайне неэффективным способом субсидирования домохозяйств, но также приводит к злоупотреблению ресурсами из-за коррупции и сдерживанию внедрения энергоэффективности, считает глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Всегда будет существовать значительная часть украинского населения, которая не может покрыть расходы на газ, тепло, горячую воду и электроэнергию. Самый эффективный способ поддержать эти домохозяйства — идентифицировать их и оказать финансовую поддержку через бюджет, чтобы они могли оплатить собственные коммунальные счета, — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Люнгман уточнил, что этот инструмент поддержки существует в форме программы субсидий домохозяйствам и МВФ поддерживает эту программу. Он добавил, что другой вопрос является структурным — какой самый эффективный способ организации газового рынка.

Начиная с 2015 года, осуществляются комплексные усилия для перехода к открытому и конкурентоспособному рынку газа как на оптовом, так и на розничном уровне. Достигнут значительный прогресс, но вполне функциональный рынок бытового газа еще не создан. Предоставление домохозяйствам выбора между широким ассортиментом продуктов, включая контракты с фиксированной ценой, является одной из многих необходимых мер, — сказал Люнгман.

Говоря об электроэнергетическом секторе, глава представительства отметил, что финансовые дисбалансы в нем вызывают беспокойство, но предложил разделить этот вопрос на два: текущий финансовый дисбаланс и долгосрочная энергетическая безопасность Украины.

По его словам, существует насущная необходимость в определении дополнительных финансовых ресурсов для электроэнергетического сектора.

Важной частью этого является мобилизация фактических источников доходов. Просто позаимствовать больше не является жизнеспособным решением текущего дисбаланса, — подчеркнул Люнгман.

Он добавил, что существует более широкий вопрос долгосрочной модели электроэнергетики в Украине, так как сейчас Украина использует устаревшую инфраструктуру производства электроэнергии, большая часть которой является наследием советских времен.

Переориентация и модернизация производства электроэнергии является необходимой и возможной. Но это требует планирования с целью усиления энергоснабжения и энергобезопасности Украины, — сказал глава представительства МВФ.

Напомним, транш МВФ для Украины все так же остается под вопросом. Глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман рассказал, что дискуссии по первому пересмотру программы stand by все еще продолжаются и остается ряд вопросов, предсказать сроки решения которых в настоящее время затруднительно.